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        Ulaş Gölü'nde su seviyesi azaldı; 'Doğal habitat bozuluyor' uyarısı

        SİVAS'ta'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillenen Ulaş Gölü'nde su seviyesi, son zamanlarda yağış azlığı ve bilinçsiz sulama nedeniyle ciddi oranda düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:10 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:15
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        Ulaş Gölü'nde su seviyesi azaldı; 'Doğal habitat bozuluyor' uyarısı
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        SİVAS'ta'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillenen Ulaş Gölü'nde su seviyesi, son zamanlarda yağış azlığı ve bilinçsiz sulama nedeniyle ciddi oranda düştü. Bilinçsiz sulamaya dikkati çeken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden (SCÜ) Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kartal, "Orası, çok fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan yapay bir göl. Alan genişleme havzası bakımından büyük olduğu için göçmen kuşlar tarafından ev olarak kullanılıyor. Gölün yaban hayatına ev sahipliği yapabilmesi için çiftçilerin sulama oranını azaltması gerekiyor. Su seviyesindeki azalmalar oradaki doğal habitatı bozuyor" dedi.

        İlçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü'nde su seviyesi, son zamanlarda yağış azlığı ve bilinçsiz sulama nedeniyle ciddi oranda düştü. Kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan ve özellikle birçok göçmen kuş türünü bünyesinde barındıran gölde, yaban hayatı da olumsuz etkileniyor. Su almak için göl kenarlarına izinsiz kurulan su pompaları da dikkat çekiyor.

        SCÜ Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kartal, Ulaş Gölü'nde yaşanan su seviyesindeki düşüşün yaban hayatına etkilerini ve nedenlerini değerlendirdi. Bölgedeki çiftçilerin göl kenarına pompa kurarak suyu tarla ve bahçelerine taşıdığına dikkat çeken Kartal, tedbir alınması konusunda uyarılarda bulundu.

        'CİDDİ ORANDA AZALMA SÖZ KONUSU'

        Ulaş Gölü'nün Tecer Irmağı'ndan beslenen yapay bir göl olduğunu ve yağışların olmaması nedeniyle dikkatli kullanılması gerektiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kartal, "Küresel ısınma, kendisini ciddi boyutta dünyada ve ülkemizde çok fazlasıyla gösteren bir olay. Bundan dolayı yaz kuraklığının da devreye girmesiyle birlikte göl sularında ciddi oranda bir azalma söz konusu. Buna çevredeki çiftçilerin de gölden su çekmelerini hesaba katarsak, ciddi boyutta suların azaldığını görmekteyiz. Bunlarla ilgili kesinlikle ciddi önlemler almamızda fayda var. Özellikle oradaki halkı bilinçlendirmek gerekiyor. Çünkü su seviyesindeki azalmalar oradaki doğal habitatı bozuyor" diye konuştu.

        'GÖÇMEN KUŞLAR TARAFINDAN EV OLARAK KULLANILIYOR'

        Gölün çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yaptığını belirten Kartal, "Orası, çok fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan yapay bir göl. Alan genişleme havzası bakımından büyük olduğu için göçmen kuşlar tarafından ev olarak kullanılıyor. Gölün yaban hayatına ev sahipliği yapabilmesi için çiftçilerin sulama oranını azaltması gerekiyor. Bunları bilmediği takdirde çiftçiler orada işte bahçelerini, tarlalarını, oradan su çekerek kullanmakta. Buna bağlı olarak da o yaban hayatından işte sudan istifade eden hayvanların, göçmen kuşlarının fazlasıyla zarara uğraması hatta zaman zaman insanları gördükten sonra göle uğramamasına sebep oluyor" dedi.

        'ÇİFTÇİLER BURADAN TARLALARINA SU ÇEKİYOR'

        Göldeki su seviyesinin düşmesindeki başlıca nedenin bilinçsiz sulama olduğu söyleyen ilçe sakini Murat Ceylan (35), "Bu durumun başlıca nedenleri arasında hava sıcaklığı ve çiftçilerimize ait çok sayıda su motoruyla yapılan bilinçsiz sulama yapılması bulunuyor. Zaten gölümüze kısıtlı miktarda su geliyor. Çiftçiler buradan tarlalarına su çekiyor. Pancar, ekin, patates ve fasulye suluyorlar. Kendi bahçesini dahi buradan sulayan insanlar var. Göle büyük zarar veriliyor. Burada bilindik 91 tane kuş çeşidi vardı, şu an bu sayı 5-6 civarına kadar geriledi. Kalan türlerse buranın kalıcısı, çünkü başka bir yere gidemiyorlar" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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