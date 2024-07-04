Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 2'si çocuk, 6 yaralı

SİVAS'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Emre köyü yakınlarında meydana geldi. Z.N.D (26) yönetimindeki hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp, şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan G.K. (77), M.A.K. (61), Y.K. (47), M.M.K. (15) ve Ş.M.D. (3) yaralandı. Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.