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        Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 2'si çocuk, 6 yaralı

        SİVAS'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:13 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:15
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        Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 2'si çocuk, 6 yaralı
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        SİVAS'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Emre köyü yakınlarında meydana geldi. Z.N.D (26) yönetimindeki hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp, şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan G.K. (77), M.A.K. (61), Y.K. (47), M.M.K. (15) ve Ş.M.D. (3) yaralandı. Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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