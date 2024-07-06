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        Sivas'ta dolu ve sağanak sele neden oldu; ekili araziler zarar gördü

        SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:39 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:45
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        Sivas'ta dolu ve sağanak sele neden oldu; ekili araziler zarar gördü
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        SİVAS’ın Yıldızeli ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası dereler taştı ve birçok ekili arazi zarar gördü.

        İlçeye bağlı Çöte köyünde dün akşam saatlerinde aniden etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgarın da etkili oldu köyde meyve ağaçları ve elektrik direkleri zarar gördü. Sağanak nedeniyle de köyün içerisinden geçen dere taştı. Taşan dereler ve dolu yağışı bahçeler ile birçok ekili arazide zarara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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