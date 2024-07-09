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        Sivas'ta sağanak etkili oldu

        SİVAS'ın Divriği ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 00:03 Güncelleme: 09.07.2024 - 00:05
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        Sivas'ta sağanak etkili oldu
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        SİVAS'ın Divriği ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        İlçede, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Yağış ile birlikte ilçeden geçen Arhusu Deresi taştı. Taşan dereden akan sel suları, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Suların çekilmesiyle birlikte ilçede, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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