Sivas'ta sağanak etkili oldu
SİVAS'ın Divriği ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
SİVAS'ın Divriği ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
İlçede, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Yağış ile birlikte ilçeden geçen Arhusu Deresi taştı. Taşan dereden akan sel suları, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Suların çekilmesiyle birlikte ilçede, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.
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