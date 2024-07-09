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        Kaynak yaparken akıma kapılan işçi öldü

        SİVAS'ın Kangal ilçesinde, şantiyede çalıştığı sırada kaynak yaparken elektrik akımına kapılan Hüseyin Tanrıverdi (47), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 21:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 21:30
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        Kaynak yaparken akıma kapılan işçi öldü
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        SİVAS'ın Kangal ilçesinde, şantiyede çalıştığı sırada kaynak yaparken elektrik akımına kapılan Hüseyin Tanrıverdi (47), hayatını kaybetti. 

        Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kuruayşe köyünde meydana geldi. Köy yakınlarında bir tohumculuk firmasında çalışan Hüseyin Tanrıverdi, kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Tanrıverdi’yi gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Tanrıverdi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tanrıverdi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tanrıverdi’nin cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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