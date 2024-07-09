Kaynak yaparken akıma kapılan işçi öldü
SİVAS'ın Kangal ilçesinde, şantiyede çalıştığı sırada kaynak yaparken elektrik akımına kapılan Hüseyin Tanrıverdi (47), hayatını kaybetti.
SİVAS'ın Kangal ilçesinde, şantiyede çalıştığı sırada kaynak yaparken elektrik akımına kapılan Hüseyin Tanrıverdi (47), hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kuruayşe köyünde meydana geldi. Köy yakınlarında bir tohumculuk firmasında çalışan Hüseyin Tanrıverdi, kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Tanrıverdi’yi gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Tanrıverdi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tanrıverdi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tanrıverdi’nin cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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