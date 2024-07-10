Husumetlisini küfrettiği için öldürmüş

SİVAS'ta Metin Taşdelen'in (44) ölümüne ilişkin tutuklanan 4 şüpheliden tabancayı kullanan Şerafettin Altındar’ın (22) ifadesi ortaya çıktı. Taşdelen ile husumetli olduğunu, araçla giderken tartışma çıktığını söyleyen Altındar, "Metin, aileme ve bana küfrettiği için bunu içime sindiremedim ve belimdeki tabancayı çıkararak bir metreden bacaklarına doğru ateş ettim. Sonrasında Metin üzerime doğru gelmeye başlayınca vücudunun üst taraflarına doğru hatırladığım kadarıyla 3 el ateş ettim” dedi.

Olay, 23 Haziran’da saat 21.30 sıralarında Çayyurt Mahallesi 10’uncu Sokak’ta meydana geldi. Metin Taşdelen ile bir grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Taşdelen, tabancayla göğsünden vuruldu. İlk müdahalesinin ardından Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdelen, kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik takipte kavgaya karışanların Şerafettin Altındar, Yusuf Şahin (20), Murat Keskin (20) ve Ertuğrul Gazi Şahin (19) olduğu tespit edildi. Şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.