Tekerlekli sandalyesiyle düştüğü sulama kanalında cansız bedeni bulundu (2)

CANSIZBEDENİNE ULAŞILDI

Sivas'ın Gölova ilçesinde bağlı Çukuryurt köyü yakınlarında tekerlekli sandalyesi ile gezerken sulama kanalına düşen Bedir Yalçın (96) için Gölova Gölü’nde arama çalışması başlatıldı. Jandarma Su Altı Arama (SAK) timi tarafından yapılan arama sonucunda Yalçın'ın 23 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olay, üzerine Yalçın'ın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD balık adamları tarafından 9 kilometrelik sulama kanalında yapılan arama çalışmasında Bedir Yalçın’a ulaşılamadı. Ancak bugün Jandarma Su Altı Arama (SAK) timi tarafından yapılan arama sonucunda Yalçın'ın 23 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.