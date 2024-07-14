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        Sivas'ta sağanak sele dönüştü, köprü yıkıldı

        SİVAS'ınZara ilçesinde etkili olan sağanak, sele dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 21:52 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:55
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        Sivas'ta sağanak sele dönüştü, köprü yıkıldı
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        SİVAS’ınZara ilçesinde etkili olan sağanak, sele dönüştü. Bazı bölgelerde tarım arazileri zarar görürken bir köprü de sel suları nedeniyle yıkıldı.

        İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Nasır ve Korkut köylerinde dereler taştı. Nasır köyünde taşan dereden akan sel suları köyde bulunan demir köprüyü yıktı. İlçede bulunan bazı ekili tarım arazileri sel nedeniyle zarar gördü. Sel anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İlçede İl Özel İdare ekipleri tarafından hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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