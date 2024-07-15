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        Sivas'ta sel sonrası hasar tespiti

        SİVAS'ınZara ilçesindeki selin ardından DSİ ile Özel İdare ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:53 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:55
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        Sivas'ta sel sonrası hasar tespiti
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        SİVAS'ınZara ilçesindeki selin ardından DSİ ile Özel İdare ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

        İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Nasır ve Korkut köylerinde dereler taştı. Nasır köyünde taşan dereden akan sel suları, mezarlığa geçiş için kullanılan demir köprüyü yıktı. İlçede bulunan bazı ekili tarım arazileri de sel nedeniyle zarar gördü. Sel sonrası köy içinde taş ve çamur birikintileri oluştu. Devlet Su İşleri (DSİ) 19'uncu Bölge Müdürlüğü ile İlçe Özel İdare ekipleri, köylerde inceleme yapıp, hasar tespit çalışmasında bulundu.

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