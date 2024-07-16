Kızıyla birlikte karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı

Sürücü S.Y. gözaltına alınıp, polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Halk otobüsünden inip kızıyla yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Şahin’e, S.Y. idaresindeki 58 ABN 884 plakalı otomobil çarptı. Kazada Şahin ağır yaralanırken, kızı yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevgi Şahin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

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