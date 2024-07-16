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        Kızıyla birlikte karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı

        SİVAS'ta, kızıyla birlikte yolun karşısına geçerken otomobil çarptığı Sevgi Şahin (35), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 12:20 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:25
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        Kızıyla birlikte karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı
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        SİVAS’ta, kızıyla birlikte yolun karşısına geçerken otomobil çarptığı Sevgi Şahin (35), ağır yaralandı. Şahin’in kızı ise kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Halk otobüsünden inip kızıyla yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Şahin’e, S.Y. idaresindeki 58 ABN 884 plakalı otomobil çarptı. Kazada Şahin ağır yaralanırken, kızı yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevgi Şahin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Sürücü S.Y. gözaltına alınıp, polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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