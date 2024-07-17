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        Dilencinin koltuk değneğine sakladığı 7 bin TL'yi zabıta buldu

        SİVAS'ta zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin koltuk değneğinin içinden 7 bin TL çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:45
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        Dilencinin koltuk değneğine sakladığı 7 bin TL'yi zabıta buldu
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        SİVAS'ta zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin koltuk değneğinin içinden 7 bin TL çıktı.

        Kent merkezinde devriye görevinde bulunan Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağı'nda dilencilik yapan M.Y. ile A.İ.E.'yi fark etti. Ekipleri gören dilenciler, kaçmaya çalışırken yakalandı. Dilencilerin üst araması yapılırken, A.İ.E.'nin koltuk değneğinden şüphelenen ekipler tutacak kısmını söktüklerinde boru kısmına gizlenmiş 7 bin TL para buldu. Söz konusu paraya el konulurken, 2 dilenci hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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