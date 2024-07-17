Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu

        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 18:55 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS’ın İmranlı ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmura karayolunda yakalananlar dinlenme tesislerine sığındı.

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde aniden etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, bazı cadde ve sokaklarda tıkanan mazgallar nedeniyle su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sivas-Erzincan karayolu, İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkisinde ise doluya yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle vatandaşlar dinlenme tesisine sığındı. Dolu nedeniyle karayolu kısa sürede beyaza bürünürken, kentte yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi

        Benzer Haberler

        Sivas'ta yakalanan dilencinin koltuk değneğinden 7 bin lira çıktı
        Sivas'ta yakalanan dilencinin koltuk değneğinden 7 bin lira çıktı
        Sivas'ta şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralı
        Sivas'ta şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralı
        Dilencinin koltuk değneğine sakladığı 7 bin TL'yi zabıta buldu
        Dilencinin koltuk değneğine sakladığı 7 bin TL'yi zabıta buldu
        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
        Sivas'ta FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Sivas'ta FETÖ şüphelisi tutuklandı