Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde aniden etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, bazı cadde ve sokaklarda tıkanan mazgallar nedeniyle su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sivas-Erzincan karayolu, İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkisinde ise doluya yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle vatandaşlar dinlenme tesisine sığındı. Dolu nedeniyle karayolu kısa sürede beyaza bürünürken, kentte yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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