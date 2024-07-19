Sivasspor'dan Otyakmaz'a teşekkür mesajı

Süper Lig ekibi Sivasspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerinde yeni seçilen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetiminde yer alan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz için teşekkür mesajı yayınladı.

Sivasspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kulübümüzün değerli başkanı Sayın Mecnun Otyakmaz'ın, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda, TFF başkanlığına seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde başkan vekili olarak atanmasından dolayı büyük bir gurur ve mutluluk içerisindeyiz. 2001-2002 sezonunda Sivasspor'da genel koordinatör olarak göreve başlayan Otyakmaz, 2002-2003 sezonunda yönetim kurulu üyesi, 2003-2004 sezonunda başkan yardımcısı ve 2004-2005 sezonunda ise başkan olarak görevine devam etti. Otyakmaz, Sivasspor'u ilk defa Süper Lig'e çıkaran başkan unvanını elde etti. Otyakmaz, kulübümüz için yıllar boyunca büyük emekler vermiş, başarılara imza atmış ve Sivasspor'u Türkiye'nin en önemli futbol kulüplerinden biri haline getirmiştir. Kendisi, başkanlık dönemi boyunca her zaman kulübümüzün menfaatlerini gözetmiş, Sivasspor'u daha ileriye taşıma adına birçok projeye imza atmıştır. Sayın Mecnun Otyakmaz başkanlık dönemi boyunca, Sivasspor'un hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli başarılara imza atmasına öncülük etmiştir. 23 sezon kırmızı-beyazlı kulübümüzde başarıyla görev yapan Otyakmaz, mali disiplin, tesisleşme, alt yapı yatırımları ve kurumsallaşma gibi birçok alanda kulübümüzü hep ileri götürmüştür. Takımımız, onun liderliğinde Süper Lig'de istikrarlı bir şekilde mücadele etmiş, 3 kez son haftalara kadar şampiyonluk yarışı içerisinde olmuş, 60. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüş ve Avrupa kupalarında gurur verici performanslar sergilemiştir."