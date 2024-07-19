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        Sivasspor'un yeni başkanı Bahattin Eken oldu

        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da kulüp başkanlığı görevini yürüten Mecnun Otyakmaz'ın TFF yeni yönetim kuruluna seçilmesinin ardından alınan kararla Başkan Vekili Bahattin Eken, kulübün yeni başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:54 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:00
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        Sivasspor'un yeni başkanı Bahattin Eken oldu
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        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’da kulüp başkanlığı görevini yürüten Mecnun Otyakmaz’ın TFF yeni yönetim kuruluna seçilmesinin ardından alınan kararla Başkan Vekili Bahattin Eken, kulübün yeni başkanı oldu.

        Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Sayın Mecnun Otyakmaz’ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olarak görev alacak olması nedeniyle, kulüp tüzüğümüz ve yönetim kurulu kararı doğrultusunda Sivasspor başkanlığına Sayın Bahattin Eken getirilmiştir. Sayın Eken’in bu yeni görevi başarıyla yürüteceğine olan inancımız tamdır. Sivasspor Kulübü olarak, bu değişikliğin kulübümüz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyor, Sayın Bahattin Eken’e yeni görevinde üstün başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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