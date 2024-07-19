Sivas'ta buğday ekili arazide yangın

SİVAS’ın Ulaş ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm tarım alanı zarar gördü. Yangın, ekiplerin ve köylülerin yardımıyla yaklaşık 30 dakikada söndürüldü.

Ulaş ilçesi, Yenikarahisar köyünde buğday ekili tarlada saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Köylülerin de traktörleriyle yardım ettiği ve 30 dakika süren söndürme çalışmaları sonunda yangın söndürüldü. Yaklaşık 150 dönüm arazinin zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.