Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta buğday ekili arazide yangın

        SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm tarım alanı zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 18:29 Güncelleme: 19.07.2024 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta buğday ekili arazide yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS’ın Ulaş ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm tarım alanı zarar gördü. Yangın, ekiplerin ve köylülerin yardımıyla yaklaşık 30 dakikada söndürüldü.

        Ulaş ilçesi, Yenikarahisar köyünde buğday ekili tarlada saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Köylülerin de traktörleriyle yardım ettiği ve 30 dakika süren söndürme çalışmaları sonunda yangın söndürüldü. Yaklaşık 150 dönüm arazinin zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        En-Nesyri bitiyor!
        En-Nesyri bitiyor!
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Gazze' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Gazze' kararı
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        Sivasspor'da başkanlığa Bahattin Eken getirildi
        Sivasspor'da başkanlığa Bahattin Eken getirildi
        Ulaş'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Ulaş'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Sivasspor'un yeni başkanı Bahattin Eken oldu
        Sivasspor'un yeni başkanı Bahattin Eken oldu
        Sivasspor'dan Otyakmaz'a teşekkür mesajı
        Sivasspor'dan Otyakmaz'a teşekkür mesajı
        Sivas Belediyesinde işçilerin Hizmet-İş üyeliğinden zorla istifa ettirildiğ...
        Sivas Belediyesinde işçilerin Hizmet-İş üyeliğinden zorla istifa ettirildiğ...
        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti