Babasını kaybettiği kanseri yendi

SİVAS’ta 8 ay önce lenf kanserine yakalanan 3 çocuk annesi kadın kuaförü Arzu Eker (40), aldığı kemoterapi tedavisiyle sağlığına kavuştu. Eker, “Aynı hastalıktan babamı kaybettim. O süreçte babamın neler çektiğini, kanserin onu nasıl bitirdiğini görüp, aynı şeyleri ben de yaşayacağım diye tedirgin oldum. Yarın neden öleceğimizi bilmediğimiz bu dünyada kanseri kafaya takmak benim için saçma geldi. O yüzden de kemoterapi evresini çalışarak geçirmeyi tercih ettim ve bu süreci daha kolay atlattım. Babamı kaybettikten sonra lenfomadan intikamımı aldığıma inanıyorum” dedi.

Sivas'ta yaşayan 3 çocuk annesi kadın kuaförü Arzu Eker, 2004 yılında babası İsmail Kaya'yı (48), lenf kanserinden kaybetti. Eker, 8 ay önce arkadaşıyla sohbet ettiği sırada elini boynuna götürdüğünde, bir kitlenin olduğunu fark etti. Kitleyi takip etmeye başlayan Eker, 15 gün içinde aynı bölgede yeni bir kitlenin daha büyüdüğünü gördü. Bunun üzerine doktora başvuran Arzu Eker'e, gerekli tetkikler yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda Eker'e, lenf kanseri tanısı konuldu. Kemoterapi tedavisine başlayan eker, yaklaşık 7 ay sonunda sağlığına kavuştu.

'LENFOMADAN İNTİKAMIMI ALDIĞIMA İNANIYORUM' Lenf kanseri nedeniyle kaybettiği babasıyla aynı şeyleri yaşamaktan tedirgin olduğunu belirten Arzu Eker, "8 ay önce kanser olduğumu öğrendim. Bu hastalık bize yabancı değildi. Aynı hastalıktan babamı kaybettim. O süreçte babamın neler çektiğini, kanserin onu nasıl bitirdiğini görüp, aynı şeyleri bende yaşayacağım diye tedirgin oldum. Tedaviye başladığım doktorum bu konuda çok önemliydi. Hiçbir şeyi kaçırmayıp, hastalığın hiçbir evresini atlamaması benim için büyük bir şanstı. Eşimin o evrede en iyi doktorları bulması ve en iyi hastanelere gitmemiz büyük bir şanstı. Yarın neyden öleceğimizi bilmediğimiz bu dünyada kanseri kafaya takmak benim için saçma geldi. O yüzden de kemoterapi evresini çalışarak geçirmeyi tercih ettim ve bu süreci daha kolay atlattım. Babamı kaybettikten sonra lenfomadan intikamımı aldığıma inanıyorum" diye konuştu.

'HERKES KANSERİ YENEBİLİR' Kanser hastalarının eve kapanmaması gerektiğini söyleyen Eker, "Hiç kimsenin kanseri kafasına takıp, eve bağlanıp psikolojisini bozmasını istemiyorum. Kaçıncı seviye olursa olsun herkes kanseri yenebilir. İnsanın bağlanacağı bir şey olması lazım. Eğer çalışmıyorlarsa kendilerine bir hobi edinsinler. Zamanlarını arkadaş çevresiyle geçirmeye dikkat etsinler. O süreçte 6 ay tedavi görüyorlarsa, 6 ay daha yatağa bağlayacak düzeyde ağır ilaçlara maruz kalıyorlar. Kanseri yataktan çıktıktan sonra daha kolay atlatabilirler" ifadelerini kullandı.