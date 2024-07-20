Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 yaralı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Yıldızeli ilçesi Seren köyü yakınlarında meydana geldi. M.K.A (55) yönetimindeki 06 FL 7296 plakalı otomobil, kavşaktan dönen D.G. (63) idaresindeki 06 DKG 589 plakalı otomobil ile çarpıştı. M.K.A. ile aynı yöne giden F.K. (43) yönetimindeki 07 ABG 69 plakalı otomobil ile F.B (39) kontrolündeki 46 P 7656 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada, sürücülerinden D.G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.A. (46), S.K. (45), E.K. (17), A.K. (11), N.Y.B. (34), D.G. (54), H.G. (32), Ş.C. (60) yaralandı.