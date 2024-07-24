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        Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Abdülhamit Bıyık (18), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 01:22 Güncelleme: 24.07.2024 - 01:25
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        Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        SİVAS’ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Abdülhamit Bıyık (18), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Şarkışla ilçesi Pınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Abdülhamit Bıyık idaresindeki 60 ACN 026 plakalı motosiklet, M.C. yönetimindeki 58 ACS 876 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Abdülhamit Bıyık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıyık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Bıyık’ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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