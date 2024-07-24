Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

SİVAS’ın Hafik ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. M.K.’nin (40) kontrolünü yitirdiği 33 ZR 838 plakalı hafif ticari araç devrildi. Kazada sürücü M.K. ile yanındaki İ.K. (72) ve Gülten Karaşeker (66) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hafik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gülten Karaşeker, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.