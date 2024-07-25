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        Sivas'ta refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

        SİVAS'ta refüje çarpan hafif ticari aracın devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 00:56 Güncelleme: 25.07.2024 - 01:00
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        Sivas'ta refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
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        SİVAS’ta refüje çarpan hafif ticari aracın devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu çimento fabrikası kavşağı yakınlarında meydana geldi. O.B. idaresindeki 58 ACR 310 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Devrilen araç, yaklaşık 30 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan N.B., A.B. ve N.B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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