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        Sivas'ta pazarcı esnafından dip fiyat uyguladığı öne sürülen zincir marketlere tepki

        SİVAS'ta bir grup pazarcı esnafı, pazarların açıldığı mahallelerde zincir marketler tarafından pazar ürünlerine dip fiyat uygulandığını öne sürerek protesto eylemi düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:29 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:35
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        Sivas'ta pazarcı esnafından dip fiyat uyguladığı öne sürülen zincir marketlere tepki
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        SİVAS'ta bir grup pazarcı esnafı, pazarların açıldığı mahallelerde zincir marketler tarafından pazar ürünlerine dip fiyat uygulandığını öne sürerek protesto eylemi düzenledi.

        Kentte bir grup pazar esnafı, semt pazarının kurulduğu günler, pazar ürünlerine indirim yapan zincir marketleri protesto etmek için Alibaba Mahallesi'nde yerel zincir market şubesi önünde toplandı. Ellerinde ‘Pazarcı esnafı yalnız değildir’, ‘Marketlerin ekmeğimizle oynamasına müsaade etmeyeceğiz’ ve ‘Pazardan alışveriş yapmak ayrıcalıktır’ yazılı dövizler taşıyan pazarcılar, market önünde basın açıklaması yaptı.

        Sivas Pazarcılar Odası Başkanı Halil Şahin, "Yerel marketler bize mal sattırmıyor. Pazarların açıldığı gün domatesi 10 TL'den satarlarken, diğer günler 30 TL'den satıyorlar. Market önlerini pazar yerine çevirdiler, biz aşağıda can çekişiyoruz. Buna bir çare istiyoruz. Kaldırım işgali var. Vatandaşlar yürüyemiyor. Bunların para kazanması için birilerinin ölmesi mi lazım? Bunlara 900 TL ceza yazılıyor. Zabıtaya cezanı yaz git diyorlar. Bu cezalar caydırıcı değil, biz kapatma cezası istiyoruz" diye konuştu.

        'BU GEMİ BATARSA, HERKES ZARAR GÖRÜR'

        İndirimlerdeki amacın pazar esnafının iş yapmasını engellemek olduğunu söyleyen Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ise "Kışın soğukta, yazın sıcakta sabah erken saatlerde kalkıp akşama kadar ekmeğini kazanabilmek için büyük bir mücadele veriyorlar. Biz pazarcı esnafımızın bu mücadelesinde yanlarındayız. Bazı arkadaşlarımız kendi altında ticaret yapanları ezmek gibi bir çaba içindeler. Birileri büyürken altta küçük esnaf ve sanatkarı hırpalamanın, onların para kazanmaması için mücadele etmenin de bir anlamı yok. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi batarsa, herkes zarar görür. İndirim yapsınlar. Ancak sadece pazarın olduğu mahalledeki şubesinde indirim yapmaları ticaret ahlakına da uymamaktadır. Bu indirimi Sivas'ın tamamında yapsınlar görelim. Sadece pazar esnafının iş yapmasını engellemek adına yapılan bir indirimdir. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz ve bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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