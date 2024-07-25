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        Sivas'ta AFAD'dan sel tatbikatı; habersiz olanlar 'Nehre otomobil düştü' ihbarı yaptı

        SİVAS'ta İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 50 personelin katılımıyla, Kızılırmak Nehri'nde 'Sel, Taşkın, Kayıp Arama-Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 18:00 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:05
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        Sivas'ta AFAD'dan sel tatbikatı; habersiz olanlar 'Nehre otomobil düştü' ihbarı yaptı
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        SİVAS’ta İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 50 personelin katılımıyla, Kızılırmak Nehri'nde 'Sel, Taşkın, Kayıp Arama-Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği, sel sularına kapılan otomobil ve içindeki 2 kişi Kızılırmak’ta kayboldu. Kaybolanlar için balık adamlar eşliğinde su altı ve su üstü arama-kurtarma çalışması yapıldı. Tatbikattan habersiz olanların 112'yi arayarak Kızılırmak’a otomobil düştüğünü söylediği belirtildi.

        Sivas İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 'Sel, Taşkın, Kayıp Arama-Kurtarma Tatbikatı' düzenlendi. Tatbikat çalışmalarına kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından 50 personel katıldı. Tatbikatta senaryo gereği, aşırı yağış sonrası kentte farklı noktalarda sel ve taşkınlar meydana geldi. Sel sularına kapılan bir otomobilin, köprüden nehre düşmesi sonucu araçtaki 2 kişi akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgeye gelen ekipler tarafından Kızılırmak üzerinde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Öncelikle nehirdeki otomobil ve etrafında tarama yapan ekipler, akıntıya kapılan 2 kişinin kurtarılması için arama çalışması yaptı. Arama-kurtarma çalışması sonucunda vatandaşların cansız bedenine ulaşıldı.

        ‘KAYBOLAN VATANDAŞLARIMIZ MUTLAKA BİR ARAMA-KURTARMA YÖNTEMİYLE BULUNACAK’

        Senaryo gereği Kızılırmak’ta kaybolan 2 vatandaşın kurtarılması için 4 arama yönteminin aynı anda kullanıldığını belirten AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen, “Burada su altı ve su üstü arama-kurtarma tatbikatı yapıyoruz. Bugünkü senaryomuz ilimizde aşırı yağıştan dolayı sel olduğunu, bu selde 2 kişinin sel sularıyla, araçlarıyla Kızılırmak’a sürüklendiklerini farz ediyoruz. Hem aracı hem de Kızılırmak’ta kaybolan 2 vatandaşımızı arama çalışması yapıyoruz. 2 kayıp vatandaşımızın suda olduğunu biliyoruz. Su altı ve su üstü ekiplerimiz bu 2 vatandaşımızı ulaşmaya çalışacaklar. Hem su altından aramamız olacak hem su üstü ekiplerimizin araması olacak. Bunun yanında kıyı taraması da yapılacak. Dronlarla da havadan destek vereceğiz. 4 arama yöntemini burada aynı anda kullanacağız. Kaybolan vatandaşlarımız mutlaka bir arama-kurtarma yöntemiyle bulunacak” dedi.

        ‘112’YE YOĞUN ŞEKİLDE İHBAR ALDIK’

        Kızılırmak’a otomobilin düştüğünü görenlerin durumu 112’ye bildirdiğini söyleyen Cezmi Türkmen, "Yoldan geçen vatandaşlarımızdan ihbarlar geldi. 112’ye yoğun şekilde ihbar aldık. Tatbikat yapacağımızla ilgili kurumlara gerekli bilgiyi verdik. İhbarlar bize aksetmeden orada çözüldü. Vatandaşlara bilgi verildi. Bir araç su içinde kalmış. Bu tür ihbarların 112’ye gelmesi demek vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olduklarını gösteriyor. Bu da bizim için iyi bir şey” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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