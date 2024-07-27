Sivas'ta bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
SİVAS'ta cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen otomobil ile bisiklet sürücüsü çarpıştı.
SİVAS’ta cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen otomobil ile bisiklet sürücüsü çarpıştı. Bisiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle yola savrulması ve çevredeki vatandaşların yardıma koşması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kümbet Mahallesi, Başbağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen H.O.E. idaresindeki 06 BRV 436 plakalı otomobil ile 16 yaşındaki K.S.’nin kullandığı bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savruldu. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan bisiklet sürücüsü K.S., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bisiklet sürüsünün otomobile çarpma anı ve yola savrulması ile kaza sonrası çevredeki vatandaşların yardıma koşması bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.