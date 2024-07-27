Sivas'ta bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

SİVAS’ta cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen otomobil ile bisiklet sürücüsü çarpıştı. Bisiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle yola savrulması ve çevredeki vatandaşların yardıma koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kümbet Mahallesi, Başbağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen H.O.E. idaresindeki 06 BRV 436 plakalı otomobil ile 16 yaşındaki K.S.’nin kullandığı bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savruldu. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan bisiklet sürücüsü K.S., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.