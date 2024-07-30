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        Bedirhan bebeğin müzedeki emziğini görenlerin ilk sorusu: Bebek şehit edilir mi

        HAKKARİ Yüksekova'da babasını birliğinde ziyaret edip otomobille dönerlerken PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya (25) ile birlikte şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa bebeğin olay öncesi giydiği yeleği ve emziği Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ndeki müzede sergileniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:20 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:25
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        Bedirhan bebeğin müzedeki emziğini görenlerin ilk sorusu: Bebek şehit edilir mi
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        HAKKARİ Yüksekova’da babasını birliğinde ziyaret edip otomobille dönerlerken PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya (25) ile birlikte şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa bebeğin olay öncesi giydiği yeleği ve emziği Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ndeki müzede sergileniyor. Dernek Başkanı Fatih Deveci, “Genci, yaşlısı, öğrencisi kim gelirse bize sorudukları ilk soru; ‘Bebekten şehit olur mu?’ Biz de onlara 'karşımızda ki alçak bir terör örgütü, bunlar için genç, yaşlı, çocuk, bebek, asker, polis ya da basın mensubu fark etmiyor' diyoruz” dedi.

        Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı birliğinde ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, otomobille dönüşe geçti. Dönüş yolunda PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan patlayıcı, Bedirhan bebek ve annesinin geçtiği sırada infilak etti. Nurcan Karakaya olay yerinde, 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya ise kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

        Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya şehadetlerinin 6’ncı yıl dönümünde anılıyor. Bedirhan bebeğin Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde bulunan müzede, şehit olmadan önce giydiği yeleği ve emziği ise sergilenmeye devam ediyor.

        '10 AYLIK BEBEĞİMİZ ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇİYOR'

        Ziyaretçilerin, Bedirhan bebeğin yeleği ve emziğini görünce duygusal anlar yaşadığını belirten Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, "Bu yıl Bedirhan bebeğimizin şehadetinin 6’ncı seneyi devriyesi. 2018 yılında Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya 6 yıl önce astsubay eşini Hakkari’de bulunan üs bölgesinde ziyaret ettiğinde teröristler tarafından fark ediliyor. Dönüş yolunda bombalı saldırı ile birlikte 10 aylık bebeğimiz ve annesi şehadet şerbetini içiyor. Biz burada şehitler müzesinde bütün şehitlerimizin emanetlerini sergiliyoruz. Sivas kütüğüne kayıtlı 455 şehidimiz var. Bu 455 şehidimizin arasında en çok dikkat çeken ve insanlar tarafından en çok sorgulanan emaneti, Bedirhan bebeğin emaneti oluyor. Yıl içerisinde ilkokuldan, liseden, üniversiteden öğrencileri ağırlıyoruz, ziyarete geliyorlar. Genci, yaşlısı, öğrencisi kim gelirse bize sordukları ilk soru; ‘Bebekten şehit olur mu?’ Biz de onlara 'karşımızda ki alçak bir terör örgütü, bunlar için genç, yaşlı, çocuk, bebek, asker, polis ya da basın mensubu fark etmiyor' diyoruz. Yaptıkları katliamları bu müzede sergiliyoruz. İnsanlarda bire bir görüyor ve yaşıyorlar” diye konuştu.

        ‘PKK TARAFINDAN VAHŞİCE KATLEDİLEN EN GENÇ VATANDAŞIMIZDIR’

        Şehit Bedirhan bebeğin hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Deveci, "Bedirhan bebek, Türkiye gündemine oturmuş, Türkiye’de söz sahibi olmuş bir şehittir. Bedirhan bebek şehit olduğunda Cumhurbaşkanımız ve o günün devlet erkanı tüm programlarını iptal etti. Cumhurbaşkanımız, 10 aylık bebeğin tabutunu sırtında taşıyarak defneden kişilerden biridir. Bedirhan bebek, PKK terör örgütü tarafından vahşice katledilen en genç vatandaşımızdır. Bu sebeple unutulmaması gayet normaldir" ifadelerini kullandı.

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