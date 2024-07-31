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        Şehit Bedirhan bebek ve annesi, kabirleri başında anıldı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 6 yıl önce, üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya, olayın yıl dönümünde kabirleri başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:04 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:10
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        Şehit Bedirhan bebek ve annesi, kabirleri başında anıldı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 6 yıl önce, üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya, olayın yıl dönümünde kabirleri başında anıldı.

        Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de, otomobille eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı birliğinde ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa bebek şehadetlerinin 6’ncı yıl dönümünde kabirlerinin bulunduğu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde törenle anıldı. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İlçe Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Bedirhan Karakaya’nın babası Serkan Karakaya ve çok sayıda kişi katıldı. Törende Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Protokol üyeleri şehit bebek ve annesinin mezarına gül bıraktı.

        'BEDİRHAN BEBEĞİ DE UNUTMAYACAĞIZ'

        Anma töreninde ayrıca, ilçede yapımı tamamlanan ve şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya'nın isminin verildiği spor tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti'li Abdullah Güler, şehitlerin unutulmayacağını belirterek, "Hain terör örgütü PKK'nın yola yerleştirmiş olduğu bombanın patlaması sonucu şehit olan annesi Nurcan hanımefendi ve bebeğimiz Bedirhan Karakaya'nın ismini buraya vererek bu vatan uğruna canını seve seve veren evlatlarımızın, asker ve polislerimizin, şehitlerimizin de hatıratını da yaşatmış oluyoruz. Bu çok kıymetli, çok değerli bir şey. Eğer unutursak bu katliamlar, bu hainlikler mutlaka tekrarlanır. Biz Bedirhan bebeği de unutmayacağız. Aybüke öğretmenimizi de unutmayacağız. Yine bu topraklar uğruna canını seve seve veren nice şehitlerimizi, polislerimizi, evlatlarımızı da unutmayacağız" dedi. 

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise spor tesisinin hayırlı olmasını dileyerek, şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya ve annesi Nurcan Karakaya'ya rahmet diledi. Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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