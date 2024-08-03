Lokomotif manevra yaparken beton bloğa çarpıp devrildi: 2 makinist yaralı
SİVAS'ta manevra yaparken hat kenarındaki beton bloğa çarpan lokomotifin devrilmesi sonucu 2 makinist yaralandı.
SİVAS'ta manevra yaparken hat kenarındaki beton bloğa çarpan lokomotifin devrilmesi sonucu 2 makinist yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Sivas-Ankara kara yolu Hamidiye Millet Bahçesi karşısındaki Samsun-Sivas hattında meydana geldi. Samsun'dan Sivas'a gelen DE 24 352 numaralı lokomotif, manevra sırasında hat kenarındaki beton bloğa çarpıp devrildi. Kazada lokomotifteki makinistler M.P.T. ve M.N. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı makinistler, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Makinistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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