Sivas'ta orman yangını

Yıldızeli ilçesi Halkaçayır köyündeki ormanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler köylülerin desteği ve ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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