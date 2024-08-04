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        Sivas'ta orman yangını

        SİVAS'ınYıldızeli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 17:19 Güncelleme: 04.08.2024 - 17:25
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        Sivas'ta orman yangını
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        SİVAS'ınYıldızeli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Yıldızeli ilçesi Halkaçayır köyündeki ormanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler köylülerin desteği ve ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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