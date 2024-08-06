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        Sivas'ta orman yangını; dozer devrildi, operatörü öldü

        SİVAS'ta dün gece çıkan ve ekiplerin müdahale ettiği orman yangınında, yolu açan dozerin dereye devrilmesi sonucu, operatör Yusuf Mengeş (47), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:08 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:10
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        Sivas'ta orman yangını; dozer devrildi, operatörü öldü
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        SİVAS'ta dün gece çıkan ve ekiplerin müdahale ettiği orman yangınında, yolu açan dozerin dereye devrilmesi sonucu, operatör Yusuf Mengeş (47), hayatını kaybetti.

        Hafik ilçesi Karlı köyü Çavuş Dağı bölgesindeki ormanda, dün gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören köylüler, durumu Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 13 saat süren çalışmalarına rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Yangında Yusuf Mengeş'in yol açmak için kullandığı dozer, operatörün kontrolünden çıkıp dereye devrildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Mengeş'in dereden çıkarılan cansız bedeni, otopsi için Sivas'a götürüldü. Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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