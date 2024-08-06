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        Sivas'ta orman yangını; dozer devrildi, operatörü öldü (2)

        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDISivas'ın Hafik ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında, içinde olduğu dozerin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü personeli operatör Yusuf Mengeş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 17:27 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:30
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        Sivas'ta orman yangını; dozer devrildi, operatörü öldü (2)
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        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Sivas'ın Hafik ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında, içinde olduğu dozerin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü personeli operatör Yusuf Mengeş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mengeş'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazı için Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'ne getirildi. Mengeş için, burada cenaze namazı kılındı. İkindi namazına müteakiben kılınan namaza, Karayolları 16'ncı Bölge Müdürü Mustafa Türksoy ile Mengeş'in iş arkadaşları ve yakınları katıldı. Mengeş, Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Mengeş'in 18 yıldır Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nde çalıştığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Diğer yandan yangın, ekiplerin yaklaşık 19 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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