Sivas'ta devrilen mıcır yüklü kamyonun şoförü öldü

Kaza, saat 16.00 sıralarında Suşehri- Giresun karayolu, Arpacı köyü yakınlarında meydana geldi. Şevket Tekten (65) yönetimindeki 34 G 5085 plakalı mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tekten'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şoförün cenazesi, otopsi işlemleri için Suşehri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.