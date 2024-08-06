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        Sivas'ta devrilen mıcır yüklü kamyonun şoförü öldü

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen mıcır yüklü kamyonun şoförü Şevket Tekten (65), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 19:07 Güncelleme: 06.08.2024 - 19:10
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        Sivas'ta devrilen mıcır yüklü kamyonun şoförü öldü
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        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen mıcır yüklü kamyonun şoförü Şevket Tekten (65), hayatını kaybetti. 

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Suşehri- Giresun karayolu, Arpacı köyü yakınlarında meydana geldi. Şevket Tekten (65) yönetimindeki 34 G 5085 plakalı mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tekten'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şoförün cenazesi, otopsi işlemleri için Suşehri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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