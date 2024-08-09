Sivas'ta yangın; 3 kişi dumandan etkilendi, başına taş düşen 1 kişi yaralandı
SİVAS'ta ahır ve samanlık olarak kullanılan 2 katlı binada yangın çıktı.
SİVAS'ta ahır ve samanlık olarak kullanılan 2 katlı binada yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 kişi ile başına taş isabet eden 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sarkışla ilçesi Sultan köyünde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Köyde yaşayan Sinan Özdemir'e (47) ait ahır ve samanlık olarak kullanılan 2 katlı taş binada bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında ahırdan hayvanları kurtarmak isteyen Esma Özdemir (48), Nazım Özdemir (12) ve Belinay Özdemir (12) dumandan etkilenirken, Fatih Budak (31) ise başına taş düşmesi sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrol altına alınan yangında 4 büyükbaş ölürken, bina iş makinesiyle yıkıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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