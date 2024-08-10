ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta, 'Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'nda konuştu. Bakan Işıkhan, "Çalışma hayatında kayıt dışılık en büyük problemlerimizden birisi. Kayıt dışılık özellikle kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehdit etmektedir. Bu projeyle, bu tür problemlerin de önüne geçmiş olacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı ve partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Işıkhan ilk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret edip, Vali Yılmaz Şimşek ve il protokolüyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'na katıldı. Programa ayrıca AK Parti Grup Başkanı Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu ile Vali Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri katıldı.

'KADINLARIN GÜCÜNE VE DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR' Bakan Vedat Işıkhan, programda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak istihdamın öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirterek, "Kalkınma sürecini başarıyla tamamlamış, her bakımdan güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye için bu konuya hassasiyetle eğilmemiz gerekiyor. Bakanlık olarak 7'den 70'e her bireyin kalkınma hamlemize destek verdiği bir sistem için, bilhassa kadın ve genç istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu sebeple kayıtlı istihdam oranlarını yukarı taşıyacak ve nitelikli iş gücünü yetiştirecek yapısal çözümler başta olmak üzere bu sürece katkı sağlayacak her türlü proje ve programı hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Özellikle kadın istihdamı, istihdam politikalarımızın önemli bir bölümünü teşkil ediyor. Kadın istihdamı, sosyal, ekonomik ve hukuki özgürlüklere kavuşma noktasında büyük mücadeleler vermiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da en çok önemsediği konuların başında geliyor. Çünkü hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin yolu, kadın-erkek her bir insanımızın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde imkanı ölçüsünde yer aldığı topyekün bir seferberlik şuurundan geçmektedir. Bu sebeple, geçmişten günümüze binlerce yıldır olduğu gibi önümüzdeki yüzyılda da kadınların gücüne ve desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Tarihin her safhasında gerçekleşen zaferlerin kadınların, büyük fedakarlıkları sayesinde gerçekleştiğini söyleyen Bakan Işıkhan, "Nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların gücü olmadan, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Bu sebeple kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek projeler geliştirme gayreti içerisindeyiz. Şubat ayında Bakanlık olarak, Türkiye’nin emektar kadınları adına önemli bir projeyi hayat geçirdik. İş-Pozitif Kadın İstihdamı projemizin açılışını Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle İstanbul'da gerçekleştirmiştik. Projeyi tüm kadınlara duyurmak üzere 7 bölgemizin tamamını kapsayacak şekilde il il gezip anlattık. İş-Pozitif'i, genel manada baktığımız zaman, 'İş arayan ile işverenin çevrim içi olarak bir araya gelebileceği bir iş birliği sistemi' olarak tanımlayabiliriz. Proje kapsamında, 10 Bakanlığımızın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacak bir bilgi ve iletişim sistemi kurduk. İş-Pozitif projemizle bugüne kadar 408 bin 139 kadının işe yerleştirilmesini sağladık. Kadınların geleceğine yapılan yatırımın milletimizin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

'DAHA YÜKSEK HEDEFLERİMİZ VAR' Çalışmalar neticesinde kadın, genç ve genel istihdam verilerinde çok iyi noktaları yakaladıklarını belirten Bakan Işıkhan, "Son iş gücü verilerine göre, işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yıla göre 1,6 puan artarak yüzde 50 oldu. Kadınlarda işsizlik oranı, yüzde 11 ile son 10 yılın en düşük verisi olarak gerçekleşmiştir. Kadınlarda iş gücüne katılma oranı yüzde 37,1 ve istihdam oranı ise yüzde 33 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Tüm bu başarı grafiğine, millet olarak kadını ve erkeğiyle birlikte çalışarak ulaştık. Gelecek yıllarda daha yüksek hedeflerimiz var. Bu son verilerden de görüldüğü üzere, mesleki danışmanlıktan sosyal güvenliğe varıncaya kadar, kadınların çalışma hayatına girişlerinde hep yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bilindiği gibi çalışma hayatında kayıt dışılık en büyük problemlerimizden birisi. Kayıt dışılık özellikle kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehdit etmektedir. Bu projeyle inşallah, bu tür problemlerin de önüne geçmiş olacağız. Böylece, kadınların kayıtlı çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının artırılması, hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılması ve aynı zamanda işverenlerin de teşvik edilmesine önemli bir katkı sağlamış olacağız" dedi.