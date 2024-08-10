Bakan Işıkhan: Çalışma hayatında 'kayıt dışılık' en büyük problemlerimizden birisi (2)

AKPARTİ'NİN İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

Bakan Işıkhan, Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'nın ardından AK Parti'ni İl Danışma Meclisi programına katıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Bakan Işıkhan’ın yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas milletvekilleri Rukiye Toy, Hakan Aksu ve partililer katıldı.

Burada konuşan Bakan Işıkhan, yoğun ve yorucu bir seçim dönemini geride bıraktıklarını belirterek, "Toplantımız vesilesiyle, teşkilat ve bizler de hem hasret gidermiş hem de önümüzdeki süreci istişare etme fırsatı bulmuş olduk. Teşkilatlarımız bu süreçte gece- gündüz demeden çalıştı, çabaladı şahidiz. Bugün de çalışmaya devam ediyor. Bu anlamda ben, şahsım ve milletimiz adına; siz yol arkadaşlarıma emekleri ve çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.