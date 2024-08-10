Bakan Işıkhan: Çalışma hayatında 'kayıt dışılık' en büyük problemlerimizden birisi (2)
AKPARTİ'NİN İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDIBakan Işıkhan, Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'nın ardından AK Parti'ni İl Danışma Meclisi programına katıldı.
AKPARTİ'NİN İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI
Bakan Işıkhan, Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'nın ardından AK Parti'ni İl Danışma Meclisi programına katıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Bakan Işıkhan’ın yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas milletvekilleri Rukiye Toy, Hakan Aksu ve partililer katıldı.
Burada konuşan Bakan Işıkhan, yoğun ve yorucu bir seçim dönemini geride bıraktıklarını belirterek, "Toplantımız vesilesiyle, teşkilat ve bizler de hem hasret gidermiş hem de önümüzdeki süreci istişare etme fırsatı bulmuş olduk. Teşkilatlarımız bu süreçte gece- gündüz demeden çalıştı, çabaladı şahidiz. Bugün de çalışmaya devam ediyor. Bu anlamda ben, şahsım ve milletimiz adına; siz yol arkadaşlarıma emekleri ve çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.
'SÜREKLİ YENİLENME ANLAYIŞI AK PARTİ’NİN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİDİR'
Bakanlık olarak daha fazla istihdam için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Yediden yetmişe her bir vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Mevcut sorunlarımızı kararlılıkla ve birlikte çözecek, her kilometrede vites yükseltmeye devam edeceğiz. Sürekli ilerleme ve sürekli yenilenme anlayışı AK Parti’nin en büyük özelliğidir. Bunu unutmamalıyız. Sivaslı kardeşlerimin bu noktadaki samimiyetine ve çalışma azmine güveniyorum. Şehrimizi; Türkiye Yüzyılı’nın merkez şehirlerinden biri haline getireceğiz inşallah. Yereldeki kalkınma gücümüzü geneldeki çalışmalarımızla destekleyip Sivaslı vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetleri birlikte gerçekleştireceğiz. Bu noktada bakanlık olarak istihdam odaklı yeni projelerimize Sivas’tan daha fazla katılım ve destek bekliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak merkez teşkilatımızda ve il müdürlüklerimizde kapılarımızın sizlere daima açık olduğunu bilmenizi isterim" dedi.
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