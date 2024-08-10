Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Bakan Işıkhan: Çalışma hayatında 'kayıt dışılık' en büyük problemlerimizden birisi (2)

        AKPARTİ'NİN İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDIBakan Işıkhan, Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'nın ardından AK Parti'ni İl Danışma Meclisi programına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 19:08 Güncelleme: 10.08.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Işıkhan: Çalışma hayatında 'kayıt dışılık' en büyük problemlerimizden birisi (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKPARTİ'NİN İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

        Bakan Işıkhan, Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'nın ardından AK Parti'ni İl Danışma Meclisi programına katıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Bakan Işıkhan’ın yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas milletvekilleri Rukiye Toy, Hakan Aksu ve partililer katıldı. 

        Burada konuşan Bakan Işıkhan, yoğun ve yorucu bir seçim dönemini geride bıraktıklarını belirterek, "Toplantımız vesilesiyle, teşkilat ve bizler de hem hasret gidermiş hem de önümüzdeki süreci istişare etme fırsatı bulmuş olduk. Teşkilatlarımız bu süreçte gece- gündüz demeden çalıştı, çabaladı şahidiz. Bugün de çalışmaya devam ediyor. Bu anlamda ben, şahsım ve milletimiz adına; siz yol arkadaşlarıma emekleri ve çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

        'SÜREKLİ YENİLENME ANLAYIŞI AK PARTİ’NİN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİDİR'

        Bakanlık olarak daha fazla istihdam için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Yediden yetmişe her bir vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Mevcut sorunlarımızı kararlılıkla ve birlikte çözecek, her kilometrede vites yükseltmeye devam edeceğiz. Sürekli ilerleme ve sürekli yenilenme anlayışı AK Parti’nin en büyük özelliğidir. Bunu unutmamalıyız. Sivaslı kardeşlerimin bu noktadaki samimiyetine ve çalışma azmine güveniyorum. Şehrimizi; Türkiye Yüzyılı’nın merkez şehirlerinden biri haline getireceğiz inşallah. Yereldeki kalkınma gücümüzü geneldeki çalışmalarımızla destekleyip Sivaslı vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetleri birlikte gerçekleştireceğiz. Bu noktada bakanlık olarak istihdam odaklı yeni projelerimize Sivas’tan daha fazla katılım ve destek bekliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak merkez teşkilatımızda ve il müdürlüklerimizde kapılarımızın sizlere daima açık olduğunu bilmenizi isterim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haydi Filenin Sultanları
        Haydi Filenin Sultanları
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        Denizin tehlikeli çiçekleri anemonlar kayıt altında!
        Denizin tehlikeli çiçekleri anemonlar kayıt altında!
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"

        Benzer Haberler

        Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası başladı
        Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası başladı
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sivas'ta konuştu:
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sivas'ta konuştu:
        Bakan Işıkhan: Çalışma hayatında 'kayıt dışılık' en büyük problemlerimizden...
        Bakan Işıkhan: Çalışma hayatında 'kayıt dışılık' en büyük problemlerimizden...
        Ulaş Müftüsü İçli Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi
        Ulaş Müftüsü İçli Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek
        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti