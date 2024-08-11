Sivasspor - Trabzonspor: 0-0

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Cihat Aydın, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

SİVASSPOR: Nikolic- Murat (Dk. 90 Alaaddin), Sonko, Radakovic, Emirhan, Uğur, Emrah (Dk. 69 Menig), Charisis (Dk. 90 Ziya), Turgunboev (Dk. 82 Poungouras), Pritchard (Dk. 82 Bekir), Manaj

TRABZONSPOR: Uğurcan - Barisic, Denswil, Savic (Dk. 46 Mendy), Malheiro, Okay (Dk. 61 Lundstram), Trezeguet, Cihan (Dk. 61 Nwakaeme), Bardhi (Dk. 87 Enis Destan), Visca, Draguş (Dk.76 Ozan)

SARI KARTLAR: Turgunboev (Sivasspor)

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

HACIOSMANOĞLU VE OTYAKMAZ MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, karşılaşmayı izlemek için Sivas'a geldi. Karşılaşma öncesi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz'a plaket taktim ederek Sivasspor forması hediye etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a plaket taktim etti. Daha sonra Hacıosmanoğlu ve beraberindekiler tribündeki taraftarlara karanfil verdi.