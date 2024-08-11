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        TFF Başkanvekili Otyakmaz: Futbolda adaleti, birliği, beraberliği sağlamak en büyük görevimiz

        Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 21:45 Güncelleme: 11.08.2024 - 21:45
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        TFF Başkanvekili Otyakmaz: Futbolda adaleti, birliği, beraberliği sağlamak en büyük görevimiz
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        Süper Lig’in ilk haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, “Önümüze baktığımız zaman çok önemli işlerimiz var. Gerçekten futbolda adaleti, birliği, beraberliği sağlamak en büyük görevimiz. Bunun için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Trabzonspor maçını izlemek için kente geldi. Golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın ardından Başkanvekili Mecnun Otyakmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Sivas’ta olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Otyakmaz, “Sayın başkanımla beraber bu maça geldik. İlk maçın Sivas, Trabzon maç olması çok da güzel bir tesadüf oldu. Bu beraberliğin şehrimiz için çok iyi olduğunu gördük. Maçtan önce şehir içinde Trabzonlu taraftarların gezdiğini gördük. Bu gerçekten özlenen bir tabloydu. Bundan dolayı çok memnun oldum. Doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Sivasspor adına da yeni yönetim kurulunun elinden gelen her şeyi yaptığını da gördük. Yeni transferlerin de olumlu olduğunu gördük. Bugün de transfer geldi. O manada gözüm arkada değil. Ama önümüze baktığımız zaman çok önemli işlerimiz var. Gerçekten futbolda adaleti, birliği, beraberliği sağlamak en büyük görevimiz. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah Allah da bize yardım eder” ifadelerini kullandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Mecnun Otyakmaz açıklamaları

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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