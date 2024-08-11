Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor- Trabzonspor maçının ardından

        Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 22:35 Güncelleme: 11.08.2024 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor- Trabzonspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Yeni sezonun hayırlı olmasını temennisinde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Umarım futbolu iyileştirme gücünü futbol ailesi olarak iyi kullanırız. Birliğimizi, üslubumuzu buna göre kullanıp bunun gücünden faydalanırız. Onun için tekrar hayırlı olsun. Oyuna gelecek olursak ilk 35 dakika aslında oyun tamamen istediğimiz gibi, planladığımız gibi organize bir şekilde ilerledi. Atamadığımız final pasları vardı. Oyun istediğim gibi gidiyordu ama 35'inci dakikadan sonra kendimizin yaptığı bireysel hatalar oldu. Bireysel yaptığımız hatalardan dolayı rakibi pozisyona soktuk. Rakip de orada güçlendi. Bunu aşmak, bu oyunu açmak kolay olmuyor" ifadelerini kullandı.

        “TRABZONSPOR VAZGEÇMEZ”

        Maçın ikinci yarısında kazanma fırsatı yakaladıklarını söyleyen Avcı, "Ama rakibe de geldi. Yani ciddi bir oyun oldu. Çok alışık olmadığımız bir oyundu. Kazanmak istiyorduk, burada bu şekilde başlamak istiyorduk. Kazanmak bizi çok ileri götürecekti. Ama oyun içinde bunlar var. Şimdi buradan çıkacağız. Perşembe günü bir Avrupa Kupası maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp sonra önümüzde bir ara var. Trabzonspor zirveye oynayacaktır, yarışın içinde olacaktır. Trabzonspor vazgeçmez. Ben de vazgeçmem" diye konuştu.

        BÜLENT UYGUN: BİRÇOK GÜZELLİĞİ SAHADA GÖREBİLMİŞİZDİR

        Birçok gol pozisyonuna girdiklerini belirten Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, "Trabzonspor'un başta Abdullah Avcı olmak üzere kadro yapısı yeni transferleriyle çok iyi bir takımdı ve bu iyi bir takıma karşı oynadığımızın da bilincindeydik. Malum bizden ayrılan 17 tane arkadaş oldu. Yerine 4 tane arkadaşımızı katmıştık. Trabzonspor sistemler ve taktikleriyle geçti. Bir nevi biz de satranç oyunu oynadık. Biz de onların hamlelerine karşı hamleler yaptık. 5-6 tane yüzde yüz gol pozisyonuna girdik. Maalesef golü atamadık. İzleyenler keyif aldı. Geçiş oyunlarından savunma prensiplerine kadar birçok güzelliği sahada görebilmişizdir. Bir tek güzel olmayan taraf sahamızın çimiydi. Bugün itibariyle bir puan aldık ve lige başladık. Transferlerimiz geliyor, yarın inşallah bir yıldız futbolcuyu daha yönetimimiz kadromuza katacak. Bununla beraber hafta sonuna kadar da iki üç tane daha takviye, kalan haftalarda da 2-3 tane daha alarak yaklaşık 6-7 tane rekabeti arttırmak, ve kadrodaki eksik bölgeleri tamamlamak adına transferleri yaparak yeni sezonda Bahattin Eken başkanla beraber yeni yapılanmada hayal ettiklerinizi başarmak için bismillah dedik başlıyoruz" şeklinde konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Abdullah Avcı'nın açıklamaları

        -Bülent Uygun'un açıklamaları

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Komşuda yangın! 9 köy tahliye edildi
        Komşuda yangın! 9 köy tahliye edildi
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Paris 2024'te lider ABD!
        Paris 2024'te lider ABD!
        Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı!
        Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Kalabalığa aldırmadılar
        Kalabalığa aldırmadılar
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!

        Benzer Haberler

        TFF Başkanvekili Otyakmaz: Futbolda adaleti, birliği, beraberliği sağlamak...
        TFF Başkanvekili Otyakmaz: Futbolda adaleti, birliği, beraberliği sağlamak...
        Sivasspor - Trabzonspor: 0-0
        Sivasspor - Trabzonspor: 0-0
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti
        Sivasspor yöneticisi trafik kazasında yaralandı
        Sivasspor yöneticisi trafik kazasında yaralandı
        Sivas'ta toplu sünnet töreni düzenlendi
        Sivas'ta toplu sünnet töreni düzenlendi
        Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
        Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır