Sivasspor- Trabzonspor maçının ardından

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun hayırlı olmasını temennisinde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Umarım futbolu iyileştirme gücünü futbol ailesi olarak iyi kullanırız. Birliğimizi, üslubumuzu buna göre kullanıp bunun gücünden faydalanırız. Onun için tekrar hayırlı olsun. Oyuna gelecek olursak ilk 35 dakika aslında oyun tamamen istediğimiz gibi, planladığımız gibi organize bir şekilde ilerledi. Atamadığımız final pasları vardı. Oyun istediğim gibi gidiyordu ama 35'inci dakikadan sonra kendimizin yaptığı bireysel hatalar oldu. Bireysel yaptığımız hatalardan dolayı rakibi pozisyona soktuk. Rakip de orada güçlendi. Bunu aşmak, bu oyunu açmak kolay olmuyor" ifadelerini kullandı.

“TRABZONSPOR VAZGEÇMEZ” Maçın ikinci yarısında kazanma fırsatı yakaladıklarını söyleyen Avcı, "Ama rakibe de geldi. Yani ciddi bir oyun oldu. Çok alışık olmadığımız bir oyundu. Kazanmak istiyorduk, burada bu şekilde başlamak istiyorduk. Kazanmak bizi çok ileri götürecekti. Ama oyun içinde bunlar var. Şimdi buradan çıkacağız. Perşembe günü bir Avrupa Kupası maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp sonra önümüzde bir ara var. Trabzonspor zirveye oynayacaktır, yarışın içinde olacaktır. Trabzonspor vazgeçmez. Ben de vazgeçmem" diye konuştu.

BÜLENT UYGUN: BİRÇOK GÜZELLİĞİ SAHADA GÖREBİLMİŞİZDİR Birçok gol pozisyonuna girdiklerini belirten Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, "Trabzonspor'un başta Abdullah Avcı olmak üzere kadro yapısı yeni transferleriyle çok iyi bir takımdı ve bu iyi bir takıma karşı oynadığımızın da bilincindeydik. Malum bizden ayrılan 17 tane arkadaş oldu. Yerine 4 tane arkadaşımızı katmıştık. Trabzonspor sistemler ve taktikleriyle geçti. Bir nevi biz de satranç oyunu oynadık. Biz de onların hamlelerine karşı hamleler yaptık. 5-6 tane yüzde yüz gol pozisyonuna girdik. Maalesef golü atamadık. İzleyenler keyif aldı. Geçiş oyunlarından savunma prensiplerine kadar birçok güzelliği sahada görebilmişizdir. Bir tek güzel olmayan taraf sahamızın çimiydi. Bugün itibariyle bir puan aldık ve lige başladık. Transferlerimiz geliyor, yarın inşallah bir yıldız futbolcuyu daha yönetimimiz kadromuza katacak. Bununla beraber hafta sonuna kadar da iki üç tane daha takviye, kalan haftalarda da 2-3 tane daha alarak yaklaşık 6-7 tane rekabeti arttırmak, ve kadrodaki eksik bölgeleri tamamlamak adına transferleri yaparak yeni sezonda Bahattin Eken başkanla beraber yeni yapılanmada hayal ettiklerinizi başarmak için bismillah dedik başlıyoruz" şeklinde konuştu.