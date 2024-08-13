Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
SİVAS'ta Richter ölçeğine göre 4.
SİVAS'ta Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivas merkez olarak açıkladığı 4.1 büyüklüğündeki deprem, saat 10.33'te meydana geldi. Yerin 9.7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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