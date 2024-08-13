Sivas'ta motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaza saat 20.30 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Aksu Parkı yakınlarında meydana geldi. S.T. yönetimindeki 58 AFJ 034 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan H.D'ye çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan H.D. ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan H.D. tedavi altına alındı. H.D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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