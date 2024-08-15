Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Duvarda açıkta kalan inşaat demiri, Gürkan'ın göğsüne saplandı

        SİVAS'ta, bisiklet sürerken dengesini kaybeden Gürkan Koç (11), bahçe duvarında açıkta duran inşaat demirinin üzerine düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 13:23 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Duvarda açıkta kalan inşaat demiri, Gürkan'ın göğsüne saplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS’ta, bisiklet sürerken dengesini kaybeden Gürkan Koç (11), bahçe duvarında açıkta duran inşaat demirinin üzerine düştü. Demir, Koç'un kalbine yakın bir noktaya saplandı. Koç'un göğsünde oluşan 8 santimetre derinliğindeki yaraya 15 dikiş atıldı.

        Olay, 3 gün önce kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı’na giden Niksar Caddesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla bisiklet yolunda bisiklet süren Gürkan Koç, dengesini kaybedip, yol kenarındaki beton bahçe duvarına doğru savruldu. Duvarda, açıktaki inşaat demiri, Koç'un göğsüne saplandı. Yoldan geçenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Koç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde Koç’un göğsüne saplanan demirin 8 santimetre vücuda girdiği belirlendi. Koç, hastanedeki tedavisinin ardından ise evde kontrol edilmek üzere taburcu edildi.

        'O İSTİNAT DUVARINI YAPAN FİRMADAN ŞİKAYETÇİYİM'

        Oğlunun ölümden döndüğünü söyleyen Uğur Koç, "Bisiklet sürerken dengesini kaybedip istinat duvarındaki demirlere takılmış. Yaklaşık 8-9 santimetre vücuduna darbe almış. Vücudunda kesikler oluşmuş. Yoldan geçenler ambulansı aramışlar. Bana da çocuğun telefonundan ulaştılar. Ben de olay yerine gittim. Ambulansla Numune Hastanesi'ne götürdük. Hemen orada müdahale ettiler. Daha sonra kontrolleri yapıldı. Derin bir yarası vardı. 15 tane dikiş attılar. Şu anda sağlık durumu iyi ama orada tedbirlerin yetersiz olduğundan duvardaki demirlerden kaynaklı yaralanma oluştu. O duvarı yapan firmadan şikayetçiyim. Karakola ve savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

        'ÇOK ŞÜKÜR UCUZ ATLATTI'

        Duvar inşaatı bittikten sonra demirlerin kesilmediğini belirten Koç, "Bizim çocuğumuzun başına geldi. Başkalarının çocuğunun başına gelmesin. Burada bir ihmal var. Bu ihmalkarlığın giderilmesini istiyorum. Başka bir çocuğun başına gelmesin. Başka aileler üzülmesin. Demir biraz derine girmiş olsaydı, kalbine de gelebilirdi. Göğüs kafesinin altında baya bir yarası var. Allah'a çok şükür ucuz atlattı. Rabbim çocuğumuzu bizlere bağışladı. İstinat duvarı yapılmış ama ihmal ile o demirler öylece bırakılmış" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Eski eşi tutuklandı
        Eski eşi tutuklandı
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı

        Benzer Haberler

        Sivasspor Teknik Direktörü Uygun'un kızı hastaneye kaldırıldı
        Sivasspor Teknik Direktörü Uygun'un kızı hastaneye kaldırıldı
        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta ahırın tavanının çökmesi sonucu bir kişi yaralandı
        Sivas'ta ahırın tavanının çökmesi sonucu bir kişi yaralandı
        15 yaşındaki Taha, Alzheimer hastası kadını yangından kurtardı
        15 yaşındaki Taha, Alzheimer hastası kadını yangından kurtardı
        Sivas'ta yangın çıkan evde mahsur kalan hasta kadını 15 yaşındaki genç kurt...
        Sivas'ta yangın çıkan evde mahsur kalan hasta kadını 15 yaşındaki genç kurt...
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı