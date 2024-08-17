Üredikleri göl kurudu, turnalar bölgeyi terk etti

SİVAS'ta başta angut ve turnaların üreme yeri olarak bilinen, göçmen kuşların da uğrak noktası olan Bingöl Gölü, son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve yağış azlığı nedeniyle tamamen kurudu. Yüzeyinde tuz tabakası oluşan göl alanında sadece 2 turnanın gezindiği görüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, "Bingöl Gölü, angut ve turnalara ev sahipliği yapan bir yerdi. Ama son zamanlardaki kurumalar neticesinde çok nadir türlerin olduğunu görüyoruz. Bu yıl ise tamamen tükendiğini görmekteyiz" dedi.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve adını yanındaki Bingöl köyünden alan Bingöl Gölü, başta angut ve turnaların üreme yeri, göçmen kuşların da uğrak noktası olarak biliniyor. Son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve yağış azlığı nedeniyle göl tamamen kurudu. Kuruyan göl çevresinde göçmen kuşların da azaldığı görüldü. Daha önce çok sayıda turnanın olduğu gölde kuruma sonrası sadece 2 turnanın gezindiği görüldü. Göl yüzeyinin ise tuz tabakası ile kaplandığı gözlendi. ‘KÜRESEL ISINMA ÜLKEMİZİ ETKİSİ ALTINA ALMIŞ DURUMDA’