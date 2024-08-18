Sivas'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobil, yol çalışması için açılan çukura düştü: 5 yaralı

SİVAS’ta hafif ticari araç ile çarpışan otomobil, yol çalışması için açılan çukura düştü, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Şehit Fethi Akyüz Caddesi üzerinde meydana geldi. Mahmut Kesmük yönetimindeki 06 DY 6264 plakalı otomobil, Alim Kaya yönetimindeki 35 KH 2204 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, yol çalışması için açılan 5 metre derinliğindeki çukura düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile birlikte Esra Kala, Rabia Ege Kesmük ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sivas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.