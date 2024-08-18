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        Ahır yangınında 1500 balya saman zarar gördü

        SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kaman köyünde, bir ahırda çıkan yangında 1500 balya saman yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 13:52 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:55
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        Ahır yangınında 1500 balya saman zarar gördü
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        SİVAS’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kaman köyünde, bir ahırda çıkan yangında 1500 balya saman yandı.

        İlçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Kaman köyünde İlker Aslan’a ait ahırda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ahırın yanındaki saman balyalarına sıçradı. Alevleri ve dumanları görenler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ahır ve 1500 balya saman zarar gördü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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