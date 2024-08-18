Ahır yangınında 1500 balya saman zarar gördü

İlçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Kaman köyünde İlker Aslan’a ait ahırda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ahırın yanındaki saman balyalarına sıçradı. Alevleri ve dumanları görenler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ahır ve 1500 balya saman zarar gördü.

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