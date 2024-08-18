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        Dağ motosikletiyle yaptığı kazada yaralandı

        SİVAS'ta S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 17:41 Güncelleme: 18.08.2024 - 17:45
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        Dağ motosikletiyle yaptığı kazada yaralandı
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        SİVAS’ta S.K, gezintiye çıktığı dağ motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı. Vücudunda kırık oluşan sürücü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Serpincik köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla bölgeye giden S.K., dağ motosikletiyle gezinti yaptığı sırada tarladan geçerken çukura takılıp, düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, sedye ile taşıdığı yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan S.K.'nin vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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