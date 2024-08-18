Dağ motosikletiyle yaptığı kazada yaralandı

SİVAS’ta S.K, gezintiye çıktığı dağ motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı. Vücudunda kırık oluşan sürücü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Serpincik köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla bölgeye giden S.K., dağ motosikletiyle gezinti yaptığı sırada tarladan geçerken çukura takılıp, düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, sedye ile taşıdığı yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan S.K.'nin vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.