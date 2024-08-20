Yüzde 100 engelli, geliri yüksek olduğu için bakımevine giremiyor

SİVAS'ta yalnız yaşayan SMA hastası yüzde 100 engelli Ali Osman Demir (62), gelirinin 29 bin TL olması nedeniyle devlete ait huzurevi ve engelli bakım merkezlerine kabul edilmediği için mağduriyet yaşadığını söyledi. Demir, "Ölümü bekliyorum. Ellerimi, ayaklarımı kullanamıyorum. Beni bir yere yerleştirsinler. Başka bir şey istemiyorum. Günlük hayatımda hiç bir şey yapamıyorum. Bir bardak suyumu alıp içemiyorum. Gelirim 29 bin lira olduğu için 11 bin lirayı geçiyormuş ve bu yüzden kabul edilmiyorum. Özel bakım merkezleri de 50 bin lira tutuyor. Bunu da ödeyecek gücüm yoktur" dedi.

Alibaba Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli Ali Osman Demir'e, 2009 yılında SMA hastalığı teşhisi konuldu. Demir’in annesi Mahi Demir 2018 yılında, babası Mehmet Demir ise geçen yıl hayatını kaybetti. Zamanla yürüyemeyen Demir, tekerlik sandalyede yaşamını babasından kalan evde tek başına sürdürmeye başladı, ellerini de kullanamaz hale geldi. Yüzde 100 engelli olan ve hiç evlenmeyen Ali Osman Demir, engelli ve normal bakım merkezlerine başvurdu. Gelirinin 29 bin TL olması ve bakım merkezlerinin 'aylık 11 bin TL gelir' şartı sunduğu Demir, bakım merkezlerine kabul edilmedi. Özel bakım merkezlerine de başvuran Demir, aylık ücretini karşılayacak durumu olmadığı için vazgeçti. Evinde tek başına kalan Demir, günlük kişisel bakım ve ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

'DEVLET BENİ BİR YERE YERLEŞTİRSİN’ Bakıma muhtaç kaldığını belirterek kendisinin bir bakımevine yerleştirilmesini isteyen Demir, "Ben büfecilik yapıyordum. 15 yıl önce bana SMA hastalığı teşhisi konuldu. Şimdi de tamamen ellerim, ayaklarım durdu. Bakıma muhtaç kaldım. Bakım evleri beni şu anda maaşım yüksek diye kabul etmiyor. Günlük hayatıma bazen komşular gelip yardım ediyor. Ölümü bekliyorum. Ellerimi, ayaklarımı kullanamıyorum. Beni bir yere yerleştirsinler. Başka bir şey istemiyorum. Günlük hayatımda hiçbir şey yapamıyorum. Bir bardak suyumu alıp içemiyorum. Gelirim 29 bin lira olduğu için 11 bin lirayı geçiyormuş ve bu yüzden kabul edilmiyorum. Özel bakım merkezleri de 50 bin lira tutuyor. Bunu da ödeyecek gücüm yoktur. Devlet beni bir yere yerleştirsin. Başka bir şey istemiyorum" dedi.