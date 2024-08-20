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        Yüzde 100 engelli, geliri yüksek olduğu için bakımevine giremiyor

        SİVAS'ta yalnız yaşayan SMA hastası yüzde 100 engelli Ali Osman Demir (62), gelirinin 29 bin TL olması nedeniyle devlete ait huzurevi ve engelli bakım merkezlerine kabul edilmediği için mağduriyet yaşadığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:37 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:40
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        Yüzde 100 engelli, geliri yüksek olduğu için bakımevine giremiyor
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        SİVAS'ta yalnız yaşayan SMA hastası yüzde 100 engelli Ali Osman Demir (62), gelirinin 29 bin TL olması nedeniyle devlete ait huzurevi ve engelli bakım merkezlerine kabul edilmediği için mağduriyet yaşadığını söyledi. Demir, "Ölümü bekliyorum. Ellerimi, ayaklarımı kullanamıyorum. Beni bir yere yerleştirsinler. Başka bir şey istemiyorum. Günlük hayatımda hiç bir şey yapamıyorum. Bir bardak suyumu alıp içemiyorum. Gelirim 29 bin lira olduğu için 11 bin lirayı geçiyormuş ve bu yüzden kabul edilmiyorum. Özel bakım merkezleri de 50 bin lira tutuyor. Bunu da ödeyecek gücüm yoktur" dedi.

        Alibaba Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli Ali Osman Demir'e, 2009 yılında SMA hastalığı teşhisi konuldu. Demir’in annesi Mahi Demir 2018 yılında, babası Mehmet Demir ise geçen yıl hayatını kaybetti. Zamanla yürüyemeyen Demir, tekerlik sandalyede yaşamını babasından kalan evde tek başına sürdürmeye başladı, ellerini de kullanamaz hale geldi. Yüzde 100 engelli olan ve hiç evlenmeyen Ali Osman Demir, engelli ve normal bakım merkezlerine başvurdu. Gelirinin 29 bin TL olması ve bakım merkezlerinin 'aylık 11 bin TL gelir' şartı sunduğu Demir, bakım merkezlerine kabul edilmedi. Özel bakım merkezlerine de başvuran Demir, aylık ücretini karşılayacak durumu olmadığı için vazgeçti. Evinde tek başına kalan Demir, günlük kişisel bakım ve ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

        'DEVLET BENİ BİR YERE YERLEŞTİRSİN’

        Bakıma muhtaç kaldığını belirterek kendisinin bir bakımevine yerleştirilmesini isteyen Demir, "Ben büfecilik yapıyordum. 15 yıl önce bana SMA hastalığı teşhisi konuldu. Şimdi de tamamen ellerim, ayaklarım durdu. Bakıma muhtaç kaldım. Bakım evleri beni şu anda maaşım yüksek diye kabul etmiyor. Günlük hayatıma bazen komşular gelip yardım ediyor. Ölümü bekliyorum. Ellerimi, ayaklarımı kullanamıyorum. Beni bir yere yerleştirsinler. Başka bir şey istemiyorum. Günlük hayatımda hiçbir şey yapamıyorum. Bir bardak suyumu alıp içemiyorum. Gelirim 29 bin lira olduğu için 11 bin lirayı geçiyormuş ve bu yüzden kabul edilmiyorum. Özel bakım merkezleri de 50 bin lira tutuyor. Bunu da ödeyecek gücüm yoktur. Devlet beni bir yere yerleştirsin. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

        'HİÇ BİR ‘EVDE TEK BAŞINA YAŞIYAMAZ’

        Ali Osman Demir'e yardım eden Mustafa Dönmez (37) ise "Osman amca beni arıyor ve yardıma geliyorum. Görüldüğü gibi de hiçbir fonksiyonu yok. Bir yandan gözü oluyorum, bir yandan eli, bir yandan da ayağı oluyorum. Ama bu devamlı sürecek bir şey değil. Benim de kendime göre işlerim var. Yetkililerin buna bir el atması lazım. Bu evde tek başına bir yaşantı sürdüremez" diye konuştu.

        DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Efe Zileli de yalnız yaşayan ve geliri 11 bin liradan yüksek olan bakıma muhtaç bireylerin devlete ait bakım merkezlerinde kalamadığını ve özel bakım merkezlerine yönlendirildiğini söyledi.

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