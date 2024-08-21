Otomobilin park halindeki kamyonete çarptığı kaza kamerada

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 AEF 262 plakalı otomobil, cadde üzerinde park halindeki 06 DFA 736 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet savrulurken, otomobil ise yol kenarındaki bir sitenin demir korkuluklarına çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

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