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        Otomobilin park halindeki kamyonete çarptığı kaza kamerada

        SİVAS'ta otomobilin park halindeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 17:21 Güncelleme: 21.08.2024 - 17:25
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        Otomobilin park halindeki kamyonete çarptığı kaza kamerada
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        SİVAS'ta otomobilin park halindeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 AEF 262 plakalı otomobil, cadde üzerinde park halindeki 06 DFA 736 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet savrulurken, otomobil ise yol kenarındaki bir sitenin demir korkuluklarına çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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