Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Mobilya fabrikasında yangın

        SİVAS Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:11 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mobilya fabrikasında yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

        Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir mobilya fabrikasında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 1 işçi ile itfaiye erlerine hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kaçakçılık operasyonu
        Sivas'ta kaçakçılık operasyonu
        Akıncılar 24. Kültür Sanat ve Kavun Festivali yapıldı
        Akıncılar 24. Kültür Sanat ve Kavun Festivali yapıldı
        Suşehri'nde SİHADER tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi
        Suşehri'nde SİHADER tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi
        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta midibüsün devrildiği kazada 29 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta midibüsün devrildiği kazada 29 kişi yaralandı