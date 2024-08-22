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        Mobilya fabrikasında yangın (2)

        SÖNDÜRÜLDÜFabrikadaçıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:19 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:19
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        Mobilya fabrikasında yangın (2)
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        SÖNDÜRÜLDÜ

        Fabrikadaçıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Polis, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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