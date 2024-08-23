Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Otobüste kalp krizi geçirdi; o onlar kamerada

        SİVAS'ta Sadettin Tosun, seyahat ettiği özel halk otobüsünde kalp krizi geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 15:44 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otobüste kalp krizi geçirdi; o onlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ta Sadettin Tosun, seyahat ettiği özel halk otobüsünde kalp krizi geçirdi. Otobüs şoförünün en yakın aile sağlığı merkezine yetiştirdiği Tosun’un duran kalbi yeniden çalıştırılıp, tedaviye alındı. Olay, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Bülbüller hattında çalışan bir halk otobüsünde meydana geldi. Serkan Y. yönetimindeki 58 H 0171 plakalı halk otobüsünde ön koltukta seyahat eden Saadettin Tosun, fenalaşıp düştü. Diğer yolcuların uyarısı üzerine şoför, aracı güzergah üzerinde bulunan Tuzlugöl Aile Sağlığı Merkezi’ne sürdü. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve kalbi duran Tosun'a sağlık ekipleri otobüsün içerisinde uzun süre kalp masajı yaptı. Saadettin Tosun, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tosun'un kalp krizi geçirdiği anlar ve diğer yolcuların yardıma koşması ile yaşanan panik halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de metro çatlakları!
        İzmir'de metro çatlakları!
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı
        Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Suşehri'nde yaz akşamları etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi
        Suşehri'nde yaz akşamları etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi
        Sivas'ta pastırma üretimi yapan iş yerleri denetlendi
        Sivas'ta pastırma üretimi yapan iş yerleri denetlendi
        Sivas'ta anız yangınında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Sivas'ta anız yangınında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
        Sivasspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor'un yeni transferi Samuel Moutoussamy sağlık kontrolünden geçti
        Sivasspor'un yeni transferi Samuel Moutoussamy sağlık kontrolünden geçti