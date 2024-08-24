Destici: Problemleri çözecek olan yine Cumhur İttifakı'dır

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı’nın darbelere karşı kurulmuş bir ittifak olduğunu belirterek, "Türkiye istikrarını korudu ve istikrarlı bir şekilde yoluna devam etti. Elbette ki problemlerimiz var. Ama inanın ki bu problemleri çözecek olan yine Cumhur İttifakıdır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il divan toplantısı ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Destici ilk olarak yapımı tamamlanan Fatih Mahallesi'ndeki Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta ayrıca AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve çok sayıda kişi yer aldı. Burada konuşan Destici, yarın Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinliklerine Cumhur İttifakı olarak katılacaklarını belirterek, "Bakanlar Kurulumuz başta olmak üzere, hükümetimizin üyeleri ile kıymetli milletvekillerimizle Bitlis'e Ahlat'a gideceğiz. Bir gün sonra da Malazgirt Zaferimizin 953'üncü yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 953 yıldır buradayız. İçeriden ve dışardan pek çok saldırılara maruz kaldık. Ama Allah'ın yardımıyla hepsini püskürttük, hepsini defettik. Bugüne kadar bize saldıranlar şunu bilsinler ki; bu güne kadar nasıl saldırıları sonuçsuz kalmışsa, bundan sonra da sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Dünya var oldukça Anadolu, Müslüman Türkün yurdu olacaktır" dedi.

Cumhur İttifakı'nın darbelere karşı kurulmuş bir ittifak olduğunu söyleyen Destici, "O darbe girişimi gecesi aslında sokaklarda bir ittifak kuruldu. İlk sokağa çıkanlar darbeye karşı her türlü mücadeleyi ortaya koyanlar, işte bugün Cumhur İttifakı diye adlandırdığımız ittifakın mensuplarıydı. Aslında Cumhur İttifakı 15 Temmuz hain darbe gecesi darbeye karşı kuruldu. Bu ittifak milletimiz desteği, Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve komuta kademesinin, emniyetimizin gayretleri, yargı sistemimizin feraseti ve milletimizin cesareti ile püskürtüldü ve inşallah Türkiye'de öyle bir karşı duruş oldu ki; bundan sonra inşallah Türkiye'de hiç kimse darbe yapmayı bırakın, darbeyi bile aklından geçiremeyecek şekilde bir karşılık verdi. 15 Temmuz şehitlerimizi de rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyorum. Sonra Türkiye bir sistem değişikliğine gitti. Çünkü darbe bize şunu gösterdi ki, bu sistemle Türkiye istikrarlı bir şekilde yönetilemez. Her 10 yılda bir müdahale var. Demokrasiye, milli iradeye bir müdahale var. İşte bunun olmaması için sistem değişikliği yapıldı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildi. Burada Cumhur İttifakı vücut buldu. Daha sonra birlikte 2018 seçimleri kazanıldı. Akabinde 2019 yerel seçimlerinde resmi olmasa da kısmi iş birlikleri yapıldı. 2023 seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de Meclisin çoğunluğunu kazandı. Türkiye istikrarını korudu ve istikrarlı bir şekilde yoluna devam etti. Elbette ki problemlerimiz var. Ama inanınki bu problemleri çözecek olan da yine Cumhur İttifakıdır" diye konuştu.