Destici: Problemleri çözecek olan yine Cumhur İttifakı'dır (2)

İLDİVAN TOPLANTISINA KATILDI

BBP Genel Başkanı Destici Sivas'ta Fatih Mahallesi'ndeki Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışına daha sonra da partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Destici, Türkiye’nin son zamanlarda yaşanan savaşlar nedeniyle bölgesinde güçlü olmak zorunda olduğunu belirterek, "Güçlü olmanın yolu da bu ülkenin birliğini, varlığını bozacaklara fırsat vermemekten geçer. Yani eline silah almış 40 yıldan fazla bir süredir devlete baş kaldırmış teröristlere artık Türkiye'nin dur demesi lazım" dedi.

‘BUNLARIN ATATÜRKÇÜLÜĞÜ DE YALAN’

DEM Parti ile işbirliği yapanları eleştiren Destici, "Şimdi HDP'yle ya da bugünkü adıyla DEM Parti'yle iş yapan siyasi partiler, bir de ne diyorlar? Atatürkçü olduklarını iddia ediyor. Atatürk'ün çizgisinde olduklarını söylüyorlar. Ya dön bir bak bakalım. Atatürk hayattayken eşkıyaya ne yapmış? Devlete baş kaldırana ne yapmışlar? Bir bak bakalım. El mi sıkışmış, iş birliğini yapmış, yoksa kellesini mi götürmüş? Bir bak bakalım. Ama bunların Atatürkçülüğü de yalan. Bunların Atatürkçülüğü de yok. Tıpkı milliyetçiliklerinin yalan olduğu gibi. Yani milliyetçi olan hele ki Türk milliyetçisi olan bir insan, LGBT savunucusu olabilir mi? LGBT'yi normal görebilir mi? Eğer bir insan LGBT'li yani sapkınlığı normal görüyorsa ondan bırakın Türk milliyetçisi olmayı Türk bile olmaz. Çünkü biz Türkler İslam'dan önce de ahlaklı bir milletiz. Bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz, ahlakımız vardır. Türk töresi var. Gerçek milliyetçi olan dediğim gibi bu toplumun örfüne, adetine ve ahlakına sahip çıkar. Gerçek milliyetçi olan bu toplumun, bu milletin inancına sahip çıkar. Eğer birisi, bu toplumun örfüne, ahlakına sahip çıkmıyor, inancına sahip çıkmadığı gibi bizi inanç sahiplerini rencide ediyorsa ondan asla ve kata Türk milliyetçi olmaz" diye konuştu.